Священник погиб в зоне СВО после удара украинского дрона

Фото: МАХ/"Военный отдел Московского Патриархата"

Клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев погиб от удара FPV-дрона в зоне СВО. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Священнослужитель умер при исполнении пастырского долга. Это произошло 1 ноября на сумском направлении.

С середины 2022 года Соловьев выполнял послушание на передовой. Он совершал церковные таинства, благословлял военнослужащих перед выполнением задач, поддерживал раненых и переносил вместе с бойцами трудности фронтовой жизни. В РПЦ подчеркнули, что его пастырский путь стал воплощением евангельской заповеди о жертвенной любви.

Ранее украинские военные нанесли удар по Свято-Духовскому храму в Голой Пристани Херсонской области. В результате здание сгорело и не подлежит восстановлению. Священнослужитель Николай Калиниченко уточнил, что огонь уничтожил всю утварь и богослужебные книги, а также предметы для совершения таинств.