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05 ноября, 03:58

Политика

Московский суд заочно арестовал двух командиров ВСУ за обстрелы Донбасса

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд в Москве заочно заключил под стражу двух командиров Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам ЛНР и ДНР, в результате которых погибли и пострадали более 600 человек. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").

Под стражу отправлены начальник Центрального автобронетанкового управления Юрий Мельников и командир 83-го центра специальных операций Сил спецопераций Андрей Гарбузюк. Мера пресечения избрана в заочном порядке, апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Ранее столичный суд также заочно арестовал генерал-лейтенанта украинской армии Анатолия Баргилевича. Апелляционная инстанция это постановление отменять не стала.

Причастность Баргилевича к организации преступлений на территории Донбасса установили в рамках расследования уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением и применении ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны.

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