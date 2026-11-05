В России начались испытания космического корабля нового поколения

Фото: roscosmos.ru

Разработчики российского перспективного транспортного космического корабля нового поколения вышли на этап автономных комплексных испытаний. Об этом рассказал в беседе с ТАСС космонавт-испытатель Марк Серов.

По его словам, корабль уже собирают, создают его макеты и экспериментальные установки. Космонавт и его коллеги занимаются отработкой эргономических вопросов: проектированием деятельности экипажа, алгоритмами работы человека, машинным интерфейсом и компоновкой рабочих мест. Эта работа уже проведена.

Миссия корабля будет экспедиционной, добавил Серов. Корабль создают для полетов со второй космической скоростью, его разрабатывали в рамках подготовки к лунной программе – облету Луны, полету к астероидам и другим подобным задачам. При этом для орбитальных полетов корабль не совсем предназначен, но летные испытания все же проведут в орбитальном полете.

Ранее сообщалось, что работу Международной космической станции продлят еще на два года. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов пояснил, что американская сторона предложила продлить эксплуатацию МКС, рассчитанную до 2028 года. Россия согласилась на это предложение.