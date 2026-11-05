ici: во Франции нашли шесть украденных гравюр Пикассо

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Французская жандармерия обнаружила шесть гравюр Пабло Пикассо, похищенных из ресторана Амандье в Мужене на юге Франции. Об этом сообщила радиостанция ici со ссылкой на правоохранителей.

Произведения искусства пропали в ночь на 3 октября. Преступники действовали втроем, на ограбление у них ушло порядка 15 минут. Стоимость работ оценивается более чем в 100 тысяч евро.

Следствию потребовался месяц, чтобы найти пропажу. В результате гравюры в отличном состоянии обнаружили в разных местах департамента Приморские Альпы. В рамках расследования задержаны семь человек.

Ранее французская полиция в ходе рейда против наркоторговцев нашла похищенную картину Пикассо стоимостью около 12 миллионов евро. Обыск прошел в доме тети подозреваемого дилера в городе Шампиньи-сюр-Марн, где правоохранители обнаружили портрет музы и натурщицы художника Мари-Терезы Вальтер.