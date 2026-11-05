На Солнце образовалась одна из крупнейших корональных дыр

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце сформировалась корональная дыра, ставшая одной из крупнейших в 2026 году, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ее поперечный размер – около миллиона километров. На изображениях она выглядит как гигантский темный провал на поверхности звезды, однако специалисты называют этот эффект оптической иллюзией.

Это не свидетельствует о появлении реальной полости в Солнце. В действительности корональная дыра представляет собой обширную область солнечной атмосферы, где значительно снижены температура и плотность плазмы.

Ранее на Солнце произошел выброс протуберанца размером около 500 тысяч километров. Протуберанцы представляют собой темные холодные облака газа, которые парят над поверхностью Солнца на высоте в десятки и сотни тысяч километров. Их удерживают линии магнитного поля, позволяя облакам расти и увеличиваться в размерах.

