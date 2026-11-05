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05 ноября, 10:16

Происшествия

Две девушки застряли на сапбордах во льдах реки Маны в Красноярском крае

Фото: 123RF.com/ekina

Девушки Диана и Александра из Красноярска во время сплава на сапборбах оказались в ледяном заторе на реке Мане. Об этом женщины рассказали телеканалу "360".

По словам Дианы, они давно ходят по рекам круглый год. Ловить лед в период ледостава – одно из их любимых занятий, а к выходам на воду они готовятся заранее: прокладывают маршрут и берут с собой рации.

"Мы попали в затор на повороте реки, но это было не страшно", – сказала Диана.

Она уточнила, что в заторе они пробыли не больше пяти минут, не волновались и снимали шутливые ролики. Часть аудитории, незнакомая со спецификой зимних сплавов, восприняла эти кадры как настоящее бедствие.

Александра подтвердила, что из затора они выбрались благополучно. По ее словам, в роликах есть юмор и шутки над собой, а многолетний опыт зимних сплавов делает такие выходы на воду привычным и любимым событием.

Ранее турист погиб после опрокидывания лодки во время сплава по реке Белой в Адыгее. Из-за опрокидывания рафта четверо пассажиров и инструктор оказались в воде. Однако один из путешественников не смог самостоятельно выбраться из течения бурной реки.

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