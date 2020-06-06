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Экономика

06 июня, 21:41

Песков оценил соглашение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти

власть экономика

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соглашение ОПЕК+ о продлении условий сокращения добычи нефти до конца июля 2020 года, сообщает ТАСС.

Он отметил, что принятое решение положительно повлияет на ситуацию на рынке энергоносителей.

"Эти договоренности будут иметь положительный эффект для дальнейшей стабилизации энергетических рынков", – сказал Песков.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что цены на нефть и рынок энергоносителей позитивно реагируют на соглашение ОПЕК+. Он подчеркнул, что все нефтяные компании страны поддержали решение по дополнительному сокращению добычи. Новак отметил, что Россия планирует выполнить обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 100% в июне.

Он поблагодарил участников заседания организации, которое прошло 9 и 12 апреля. Новак отметил, что на нем были приняты конструктивные решения. Он подчеркнул, что эти меры позволили избежать последствий рекордного падения спроса на энергоносители.

Цена Brent превысила $42 за баррель впервые с 6 марта

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