Власти Германии не разрешили S7 выполнить два рейса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Власти Германии не дали разрешение авиакомпании S7 выполнить два грузопассажирских рейса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы перевозчика.
Там уточнили, что речь идет о рейсах S7 3575 по маршруту Москва – Берлин и S7 3576 Берлин – Москва. Оба самолета должны были выполнить перелет 1 июня.
"Авиакомпания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020, в соответствии с разрешением Росавиации. Ранее никаких сложностей не возникало", – отметили в пресс-службе.
В авиакомпании пояснили, что будут решать возникшие проблемы с получением разрешений в рабочем порядке. S7 также планирует вернуть пассажирам указанных рейсов деньги за билеты.
Ранее стало известно, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией. Ограничения на полеты в эти страны будут действовать до 21 июня текущего года.
При этом РФ с 10 июня возобновит авиасообщение с восемью странами. Самолеты будут летать в Австрию, Албанию, Ливан, Венгрию, Маврикий, Люксембург, Хорватию и Марокко.
Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с 8 странами
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