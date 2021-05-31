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Компания Air France подтвердила отмену двух рейсов из Парижа в Москву 31 мая из-за отсутствия разрешения от властей РФ на вход в российское воздушное пространство, сообщает РИА Новости.

Речь идет о рейсах AF1154 и AF1654 по маршруту Париж – Москва. В связи с этим были отменены и обратные рейсы из Москвы в Париж 31 мая и 1 июня.

Ранее несколько европейских авиакомпаний получили от правительства РФ разрешение совершать полеты в Москву и Санкт-Петербург в облет Белоруссии. Пока представителям Lufthansa Group, Air France и Austrian Airlines необходимо ежедневно согласовывать новые маршруты.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".

В связи с этим французские, австрийские, сингапурские и финские авиакомпании приостановили полеты над территорией Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов, из-за чего произошло несколько отмен рейсов из стран Европы в Москву.