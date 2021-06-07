В "Турпомощи" оценили ситуацию с полетами в закрытые страны на грузовых рейсах

Фото: depositphotos/Chalabala
Еще пару недель назад проблема с грузопассажирскими перевозками из России на заграничные курорты стояла достаточно остро. Такое заявление сделал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в разговоре с RT.
"Проблема стояла остро, действительно так было, но за последние 10–14 дней острота в этом плане прошла... Сначала выступила Росавиация, что надо быть аккуратнее с предложениями в адрес туристов с точки зрения исполнения именно грузопассажирских рейсов", – сказал Осауленко.
Он отметил, что в "Турпомощи" много раз напоминали о большой разнице между возобновлением грузовых и пассажирских рейсов. Так, из более чем 30 восстановленных направлений только пять открыты для перевозки и обслуживания пассажиров.
Директор ассоциации обратился к туристам, порекомендовав им быть внимательнее и осознавать существующие риски.
Собеседник RT сказал, что ему понятна острая реакция общества на информацию об ограничении грузопассажирских рейсов. Это связано с тем, что все больше стран заявляют о своей готовности принимать туристов из России, из-за чего людям кажется, что у них появляется возможность для поездки.
Ранее Росавиация рекомендовала пассажирам не покупать туристические путевки в зарубежные страны с вылетом на нерегулярных грузопассажирских рейсах. В ведомстве потребовали от Ростуризма принять меры к недобросовестным туроператорам, которые продают путевки с билетами на соответствующие рейсы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: