В "Турпомощи" оценили ситуацию с полетами в закрытые страны на грузовых рейсах

Фото: depositphotos/Chalabala

Еще пару недель назад проблема с грузопассажирскими перевозками из России на заграничные курорты стояла достаточно остро. Такое заявление сделал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в разговоре с RT.

"Проблема стояла остро, действительно так было, но за последние 10–14 дней острота в этом плане прошла... Сначала выступила Росавиация, что надо быть аккуратнее с предложениями в адрес туристов с точки зрения исполнения именно грузопассажирских рейсов", – сказал Осауленко.

Он отметил, что в "Турпомощи" много раз напоминали о большой разнице между возобновлением грузовых и пассажирских рейсов. Так, из более чем 30 восстановленных направлений только пять открыты для перевозки и обслуживания пассажиров.

Директор ассоциации обратился к туристам, порекомендовав им быть внимательнее и осознавать существующие риски.

Собеседник RT сказал, что ему понятна острая реакция общества на информацию об ограничении грузопассажирских рейсов. Это связано с тем, что все больше стран заявляют о своей готовности принимать туристов из России, из-за чего людям кажется, что у них появляется возможность для поездки.

Ранее Росавиация рекомендовала пассажирам не покупать туристические путевки в зарубежные страны с вылетом на нерегулярных грузопассажирских рейсах. В ведомстве потребовали от Ростуризма принять меры к недобросовестным туроператорам, которые продают путевки с билетами на соответствующие рейсы.