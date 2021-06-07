Туристам закроют лазейку для полетов в закрытые страны на грузовых рейсах

В Ростуризме выяснили, как российские туристы пробираются в закрытые страны. Их туда вывозят грузопассажирскими рейсами.

Лазейку уже пытаются прикрыть совместно с Росавиацией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.