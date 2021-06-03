Как получить кешбэк за детский отдых

В России увеличили период действия программы детского туристического кешбэка, по которому можно вернуть половину стоимости путевки в летний лагерь. По новым правилам получить выплаты теперь можно за отдых с 10 мая по 20 сентября. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы рассчитывать на компенсацию.

Расширяем границы

Продажа путевок с детским туристическим кешбэком, при котором можно вернуть 50% от стоимости путевки, стартовала в России 25 мая. Тогда совершить путешествие можно было до 15 сентября включительно, а приобрести тур – до 31 августа.

Теперь же период действия программы расширили. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.





Дмитрий Чернышенко вице-премьер РФ Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки. Компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября.

На совещании президента с правительством Чернышенко заявил, что для дополнительного финансирования программы необходимо 4,5 миллиарда рублей. По его словам, на данный момент сумма кешбэка с начала старта выплат составила 670 миллионов рублей.

"Что касается основной программы, которая началась 25 мая, статистика следующая: по итогам недели и уже двух дней гражданами приобретено более 48 тысяч путевок на сумму более 1,5 миллиарда рублей, возврат составил около 670 миллионов рублей", – сказал вице-премьер.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что уровень спроса на детский туристический кешбэк в 2021 году оказался в 2–2,5 раза выше, чем на стандартный туристический кешбэк в 2020-м.

Правила получения

В программе возврата средств за детский отдых участвуют не все лагеря, поэтому со списком партнеров лучше ознакомиться заранее на сайте программы "Туристический кешбэк". Компенсация составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Для получения этих выплат родителям необходимо соблюсти ряд условий. Уточняется, что отдых должен длиться не менее одной смены, а проживание в лагере должно быть круглосуточным. Возраст ребенка не имеет значения, а если в семье несколько детей, то получить кешбэк можно с каждой приобретенной путевки.

После того как с местом отдыха определились, тур необходимо оплатить онлайн картой "Мир". Для получения выплат карту сперва нужно зарегистрировать в программе лояльности платежной системы, затем субсидия вернется на счет в виде кешбэка. Оплатить услуги нужно в период с 25 мая по 31 августа.

Рассчитывать на компенсацию смогут и те родители, которые приобрели путевки до 25 мая. Для этого с 15 июня и до конца октября через портал госуслуг нужно заполнить специальную форму и предоставить подтверждающие документы.

Кроме того, на таких же условиях программой детского туристического кешбэка смогут воспользоваться и обладатели социального сертификата на путевку в лагерь.