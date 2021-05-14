Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд

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Руководитель отдела информационной безопасности сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" Павел Арланов рассказал о мошенниках, которые используют фишинговые сайты для продажи билетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что таких мошенников можно распознать по элементам дизайна их сайтов, которые схожи с другими известными ресурсами.

"Мошенники копируют фирменный стиль компании, верстку сайта, но при этом нередко могут забывать о каких-то важных деталях. Например, посмотрите, на какие сайты ведут ссылки на странице", – порекомендовал Арланов.

По словам эксперта, насторожить должны и слишком низкие цены на билеты. При подозрении в мошенничестве стоит сравнить стоимость предлагаемых билетов с предложениями других сайтов.

В случае если покупка была совершена, необходимо тщательно изучить форму оплаты и текст СМС-оповещения, которое должно подтвердить операцию.

"Если вы понимаете, что уже дошли до ввода платежной информации, а о том, кто будет совершать поездку, вас еще не спросили, скорее всего, вы имеете дело с фишинговым сайтом", – заключил Арланов.

Ранее эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке авиабилетов. Сообщалось, что фейковые ресурсы копируют сайты известных агрегаторов авиабилетов или же выглядят как самостоятельные страницы для подбора перелетов.

На услуги таких порталов можно наткнуться в первых позициях "Яндекса" и Google, если ввести в поиске запрос: "купить дешевые авиабилеты".