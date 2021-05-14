Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Руководитель отдела информационной безопасности сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" Павел Арланов рассказал о мошенниках, которые используют фишинговые сайты для продажи билетов. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт отметил, что таких мошенников можно распознать по элементам дизайна их сайтов, которые схожи с другими известными ресурсами.
"Мошенники копируют фирменный стиль компании, верстку сайта, но при этом нередко могут забывать о каких-то важных деталях. Например, посмотрите, на какие сайты ведут ссылки на странице", – порекомендовал Арланов.
По словам эксперта, насторожить должны и слишком низкие цены на билеты. При подозрении в мошенничестве стоит сравнить стоимость предлагаемых билетов с предложениями других сайтов.
В случае если покупка была совершена, необходимо тщательно изучить форму оплаты и текст СМС-оповещения, которое должно подтвердить операцию.
"Если вы понимаете, что уже дошли до ввода платежной информации, а о том, кто будет совершать поездку, вас еще не спросили, скорее всего, вы имеете дело с фишинговым сайтом", – заключил Арланов.
Ранее эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке авиабилетов. Сообщалось, что фейковые ресурсы копируют сайты известных агрегаторов авиабилетов или же выглядят как самостоятельные страницы для подбора перелетов.
На услуги таких порталов можно наткнуться в первых позициях "Яндекса" и Google, если ввести в поиске запрос: "купить дешевые авиабилеты".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: