Эксперт рассказал, как мошенники используют информацию с чеков

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Если покупка была оплачена картой, то в магазинном чеке сохраняются последние четыре цифры ее номера.
Эта информация позволяет злоумышленникам узнать ваш номер телефона и позвонить под видом сотрудников банка, рассказал специалист по антикризисному управлению школы бизнеса "Синергия" Андрей Коновалов.
"Растерявшись, вы можете сообщить преступнику конфиденциальную информацию и лишиться денег", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Некоторая информация о клиентах на чеках торговым сетям нужна для анализа покупок, пояснил эксперт, чтобы формировать акции и предложения. Помимо этого, базы данных о клиентах торговых сетей востребованы на рынке – их могут покупать компании, работающие в смежных секторах или конкуренты.
Ранее заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета "Синергия" Галина Чернухина рассказала, зачем некоторые россияне скупают чужие чеки из магазинов. По ее словам, некоторым это нужно для того, чтобы продемонстрировать чек охране при выносе какой-либо вещи из магазина.
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