Эксперты сообщили о росте числа скам-писем в России

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В России выросло число мошеннических писем, в которых обещают легкий заработок, сообщает газета "Известия".

В "Лаборатории Касперского" выяснили, что во II квартале российские интернет-пользователи получили 2 миллиона таких писем. Это почти в 3 раза больше, чем за I квартал 2021 года или IV квартал 2020 года.

По словам руководителя группы защиты от почтовых угроз в компании Андрея Ковтуна, речь идет о предложениях фейковых выплат, денежных переводов и пассивного дохода.

"Фальшивые уловки самые разные: в письме может упоминаться заработок на криптовалюте, бизнес-схема от известных людей или выплаты от банков", – сказал он.

Специалисты отмечают, что когда пользователь переходит по ссылке из такого письма, то попадает на скам-сайт, где на определенном этапе его просят оплатить небольшую комиссию. Потом эта комиссия уходит злоумышленникам, и никакого реального предложения человек не получает.

Резкий рост активности мошенников этой специализации подтвердили другие эксперты по кибербезопасности и крупнейшие банки. По данным Центробанка, за первые 3 месяца 2021 года кибермошенники увели у россиян 2,87 миллиарда рублей. За полугодие сумма может превысить 5 миллиардов.

Ранее партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, как бороться с кибератаками на сервисы облачной передачи данных. Для безопасной передачи информации рекомендуется применять программы шифрования.

