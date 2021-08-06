Эксперты сообщили о росте числа скам-писем в России

Фото: depositphotos/pressmaster
В России выросло число мошеннических писем, в которых обещают легкий заработок, сообщает газета "Известия".
В "Лаборатории Касперского" выяснили, что во II квартале российские интернет-пользователи получили 2 миллиона таких писем. Это почти в 3 раза больше, чем за I квартал 2021 года или IV квартал 2020 года.
По словам руководителя группы защиты от почтовых угроз в компании Андрея Ковтуна, речь идет о предложениях фейковых выплат, денежных переводов и пассивного дохода.
"Фальшивые уловки самые разные: в письме может упоминаться заработок на криптовалюте, бизнес-схема от известных людей или выплаты от банков", – сказал он.
Специалисты отмечают, что когда пользователь переходит по ссылке из такого письма, то попадает на скам-сайт, где на определенном этапе его просят оплатить небольшую комиссию. Потом эта комиссия уходит злоумышленникам, и никакого реального предложения человек не получает.
Резкий рост активности мошенников этой специализации подтвердили другие эксперты по кибербезопасности и крупнейшие банки. По данным Центробанка, за первые 3 месяца 2021 года кибермошенники увели у россиян 2,87 миллиарда рублей. За полугодие сумма может превысить 5 миллиардов.
Ранее партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, как бороться с кибератаками на сервисы облачной передачи данных. Для безопасной передачи информации рекомендуется применять программы шифрования.
"Жизнь в большом городе": телефонные мошенники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: