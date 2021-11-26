В Косово обстреляли автобус с учениками – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Bojan Slavkovic

В Косово призошел обстрел автобуса с учащимися, в результате чего три человека погибли и по меньшей мере двое ранены. Об этом сообщает национальное телевидение Сербии.

Уточняется, что происшествие случилось в селе Глоджане близ Дечани.

Информацию о гибели двух учеников и водителя автобуса подтвердили в больнице города Печ. Согласно этой информации, еще не менее двух человек получили ранения.

Ранее неизвестные обстреляли туристический автобус в Санкт-Петербурге. Туристический автобус был припаркован в районе дома 42 по Дальневосточному проспекту. Водитель нашел в салоне транспортного средства пять поврежденных стекол.