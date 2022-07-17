Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестный "заминировал" аэропорт Волгограда. Об этом сообщает РИА Новости.

Около 19:30 из авиагавани вывели всех пассажиров из-за поступившего письма с угрозами о минировании. Позднее в ходе проверки спецслужбами выяснилось, что сообщения оказались ложными.

В настоящее время аэропорт региона вернулся в нормальный режим работы.

Ранее московские суды эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. В сообщении говорилось о "минировании" районных судов города и Московского городского суда. При этом никаких требований не приводилось.

До этого неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. Похожие сообщения получили 623 объекта, в том числе образовательные учреждения, отели и ТЦ. В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одного взрывного устройства.