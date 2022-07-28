Синоптик рассказал, когда улучшится погода на юге России

Фото: depositphotos/shanin
Улучшение погоды на российских курортах Черного моря начнется уже с сегодняшнего дня, 28 июля. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, теплая солнечная погода на Черноморском побережье сохранится как минимум до конца текущей недели. Ожидается, что воздух прогреется до 27–30 градусов.
В минувшие выходные в Сочи развернули Оперативный штаб из-за наводнения, которое возникло в результате залповых ливней. На курорте несколько дней действовало штормовое предупреждение, которое отменили в понедельник, 25 июля.
Из-за разгула стихии пострадало как минимум 28 жилых домов, в которых суммарно проживают 135 человек. Повреждения получили также автомобили. Был затоплен участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Непогода унесла жизнь одного человека.
В Сочи затопило улицы, дворы и участки федеральных трасс
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: