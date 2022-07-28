Синоптик рассказал, когда улучшится погода на юге России

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Улучшение погоды на российских курортах Черного моря начнется уже с сегодняшнего дня, 28 июля. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, теплая солнечная погода на Черноморском побережье сохранится как минимум до конца текущей недели. Ожидается, что воздух прогреется до 27–30 градусов.

В минувшие выходные в Сочи развернули Оперативный штаб из-за наводнения, которое возникло в результате залповых ливней. На курорте несколько дней действовало штормовое предупреждение, которое отменили в понедельник, 25 июля.

Из-за разгула стихии пострадало как минимум 28 жилых домов, в которых суммарно проживают 135 человек. Повреждения получили также автомобили. Был затоплен участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Непогода унесла жизнь одного человека.

