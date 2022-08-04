Воду начали раздавать еще на четырех станциях столичного метро из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Еще на четырех станциях столичного метро пассажирам начали предлагать бесплатную питьевую воду из-за жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, с 17:15 питьевую воду можно получить на станциях "Пушкинская", "Римская", "Автозаводская" и "Новокузнецкая".

Ранее питьевую воду стали раздавать на станциях "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Кроме того, воду раздают и на автостанции "Орехово".

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик жары. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, 5 и 6 августа ожидается 30 градусов тепла, а в самом центре столицы – в пределах Садового кольца – 32 градуса.