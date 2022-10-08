Как ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в матче РПЛ

Футбольный ЦСКА сыграл вничью против "Динамо" в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги. "Братское" дерби завершилось со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов — о том, как армейцы в очередной раз доказали неспособность борьбы за чемпионство.

Гонка за титул в чемпионате России по футболу завершена. К сожалению, не официально – это упростило бы жизнь многим клубам и их болельщикам. Для определения лучшего хватило провести всего треть матчей, остальные две трети потеряли всякий смысл. Ведь кроме "Зенита" никто по-настоящему не претендует на золотые медали РПЛ, да и вряд ли мог претендовать. Хотя 12-й тур дал легкий налет интриги: "Зенит" на выезде довольствовался ничьей с воронежским "Факелом", тем самым дав возможность ЦСКА и "Ростову" немного приблизиться к первой строчке. Не то чтобы это что-то меняло, но в отсутствие реальной борьбы любая такая осечка сродни чуду. Однако армейцы оплошностью воспользоваться не смогли, лишний раз продемонстрировав отсутствие всяких шансов на чемпионство.

ЦСКА неплохо начал это дерби. По истечении десяти минут хозяева могли забить после красивого розыгрыша стандарта. Роберто Мойзес навесил в штрафную, но до мяча немного не дотянулся Виллиан Роша, а Антон Шунин нейтрализовал опасность, выбив снаряд подальше от ворот. Тем не менее долго гола от армейцев ждать не пришлось. На 12-й минуте ЦСКА снова получил возможность исполнить стандарт – теперь уже угловой. Константин Кучаев подал в центр, оборона отбилась, но мяч тут же вернулся к 20-му номеру красно-синих. Вторая попытка вышла успешной – навес точным ударом головой замкнул Роша. "Динамо" после пропущенного мяча наконец включилось в игру. И более того, даже едва оперативно не отыгралось.

На 20-й минуте Денис Макаров вырезал великолепный пас на Муми Нгамале, тот в касание проткнул дальше на Федора Смолова – российский нападающий не сумел переиграть Игоря Акинфеева, послав мяч мимо ворот. Симметрично и моментально ответил ЦСКА. На 26-й минуте армейцы большими силами убежали в атаку, Федор Чалов ворвался в штрафную, но вместо того, чтобы отдать пас на дальнюю штангу, пробил точно в голкипера "Динамо". Спустя шесть минут ситуация повторилась почти точь-в-точь. Чалов снова слева влетел в штрафную, попытался переиграть Шунина – на этот раз форвард ЦСКА банально не попал в ворота. Зато под конец первого тайма все-таки реализовало свой момент "Динамо". На 44-й минуте Эли Даса подал с правого фланга, Кирилл Набабкин крайне неудачно сыграл в защите, по сути, выложив мяч под удар Смолову. Федор оказался точен.

После перерыва армейцы вновь начали сыпать опасными атаками и загружать работой оборону "Динамо". На 49-й минуте ЦСКА убежал в перспективную контратаку, Чалов перевел мяч на Хорхе Карраскаля, тот долетел до линии штрафной, пробил – мимо. Меньше чем через пять минут еще один момент создали хозяева, но ни Кучаев, ни Мойзес не сумели нанести с близкого расстояния точный удар по воротам. На 65-й минуте динамовцы опять провалились в защите, позволив Кучаеву перехватить мяч прямо в штрафной гостей. Снаряд у игрока ЦСКА отобрали, но на добивании оказался Чалов – правда, удар Федора прошел рядом со штангой. Почти сразу же последовал второй момент. Акинфеев выбил мяч в поле, да так далеко, что снаряд долетел до Чалова. Девятый номер удачно подстроился, нанес удар с лета – здесь уже спас Шунин. На этом привозы "Динамо" и промахи ЦСКА не закончились. Сразу за двумя моментами Чалова последовала неудачная попытка в исполнении Милана Гайича.

Мойзес прострелил с левого фланга, серб получил железобетонную возможность замкнуть передачу на дальней штанге, но вместо этого послал мяч на трибуну. В концовке матча армейцы чуть не поплатились за такую расточительность. На 83-й минуте Макаров выдал пас на Константина Тюкавина, тот накрутил Рошу, вышел один на один с Акинфеевым, но проиграл дуэль голкиперу ЦСКА. По итогу обе команды так и завершили матч вничью. Армейцы объективно были сильнее, имели больше моментов и могли побеждать с разницей в два, а то и три мяча. Но реализация у подопечных Владимира Федотова в этом поединке оставляла желать лучшего. Поэтому ЦСКА остается радоваться, что у "Динамо" не получилось перевернуть игру и вырвать победу усилиями Тюкавина в конце дерби.