Почему РФС отложил решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

30 декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) должен был принять решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), но этого так и не случилось. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, что решил РФС и каких маневров от футбольных функционеров стоит ждать дальше.



Последний месяц Российский футбольный союз находится в числе главных отечественных ньюсмейкеров. В конце ноября пошли слухи, что РФС принял решение выйти из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и намеревается перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. 27 ноября намерение сменить "прописку" косвенно подтвердил президент РФС Александр Дюков – он заявил, что на ближайшем заседании (оно должно было состояться 23 декабря) исполком обсудит вопрос перехода в АФК. Решений на том мероприятии принято не было, но в РФС обозначили позицию достаточно четко: Россия собирается выйти из УЕФА и оперативно изучает плюсы и минусы такого хода.

До 31 декабря футбольный союз должен был провести голосование, после чего оформить свое желание в некое коммюнике для УЕФА. Однако этого так и не произошло, а на финальном заседании исполком РФС и вовсе выдал едва ли не противоположный результат. Дюков заявил о создании рабочей группы, которая займется вопросом возвращения российских сборных и клубов на международную арену – в первую очередь именно в Европу. Для этого РФС обратился в УЕФА с просьбой делегировать нескольких функционеров, которые помогли бы найти пути выхода из сложившейся ситуации.

Более того, Дюков прямо проговорил: УЕФА хочет видеть Россию в своем составе и также хочет найти подходящее решение.

Значит ли это, что переход в Азию окончательно отпал в качестве варианта? Как утверждает президент РФС, вовсе нет. Но несмотря на то что большинство российских клубов выступают за переход в Азиатскую конфедерацию, этот вариант стоило бы отложить на крайний случай.

О минусах подобного решения за месяц говорили не раз и не два, но стоит лишний раз напомнить. Во-первых, на данный момент ничто не гарантирует нам участие в АФК – это решение зависит в большей степени от ФИФА, которая в марте отстранила российскую сборную от участия в отборе к ЧМ-2022. Вероятно, именно по этой причине с кардинальным перестановками было решено повременить. Во-вторых, азиатский футбольный рынок, при всем уважении, гораздо менее привлекателен для клубов в финансовом плане.

Наконец в-третьих (и это, возможно, самое главное), – смена конфедерации повлечет за собой не только формальную привязанность к континенту, но и глубокие культурные изменения.



Россия как минимум последние полвека (Советский Союз стал членом УЕФА в 1954 году, когда и появилась эта организация) была частью европейского футбола. А европейский футбол был частью российской истории. В 1960-м сборная СССР выиграла первый Кубок Европы. Потом были серебро 1964, 1972 и 1988 годов. А в современной истории Россия стала бронзовым призером Евро-2008. Многие поколения росли на играх английской, испанской, немецкой, французской, итальянской и других лиг, где выступали в том числе и российские футболисты.

Для тех же, кто сам занимался футболом, главной мечтой было когда-нибудь оказаться в условном "Реал Мадриде", "Милане" или "Манчестер Юнайтед" и выиграть Лигу чемпионов УЕФА – как когда-то это делали Владимир Бут или Дмитрий Аленичев.

А теперь представьте, что этот вектор резко меняется в другую сторону. Какой когнитивный диссонанс может вызвать тот факт, что "Зенит", "Спартак", "Ростов", "Динамо" и ЦСКА (опять же, в гипотетической ситуации, если бы Россию приняли в АФК) будет бороться за международный титул с условными "Аль-Хилялем", "Фуладом", "Аль-Саддом" и "Пахтакором". Может быть, это не так уж и плохо – просто это по-другому.

На то, чтобы перестроиться – именно в психологическом плане, – уйдут долгие годы. Целый пласт в один миг окажется выкинут из нашего культурного кода. И это фактически разделит историю России в футболе на до и после. Стоит ли так рисковать, если все-таки есть шанс договориться?