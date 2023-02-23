Гвардиол против Гвардиолы и проблемы "Интера": итоги четвертого дня плей-офф ЛЧ

22 февраля прошли очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. "Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с "Лейпцигом", а "Интер" минимально обыграл дома "Порту". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – про то, как сложились оба матча и почему фавориты не смогли выжать максимум из своего преимущества.

"РБ Лейпциг" – "Манчестер Сити"

Последние несколько лет "Манчестер Сити" стабильно называется в числе главных кандидатов на кубок Лиги чемпионов. С сезона 2017/2018 команда Пепа Гвардиолы проходила как минимум до стадии четвертьфинала. И из пяти попыток имела как минимум одну по-настоящему серьезную заявку на титул.

В позапрошлом году "Сити" попал в финал вместе с лондонским "Челси". В той игре подопечные Гвардиолы считались фаворитами, и вполне по делу. За неделю до решающего матча в престижном клубном евротурнире "Сити" разгромил "Эвертон" со счетом 5:0 и выиграл Премьер-лигу с отрывом в 12 очков от соседей – "Манчестер Юнайтед". Конечно, после такого многие ожидали успеха в финале ЛЧ, но судьба распорядилась иначе. В матче жизни "Сити" уступил 0:1.

Что до "Лейпцига", то в сезоне 2017/2018 команда в принципе впервые попала в Лигу чемпионов, меньше чем за десять лет проделав путь от пятого по силе дивизиона Германии до групповой стадии самого престижного клубного турнира Европы. В ЛЧ они на многое не претендовали, но смогли стать серьезным и неуступчивым соперником, в сезоне 2019/2020 и вовсе дойдя до полуфинала. Поэтому сюрпризы в противостоянии английского и немецкого клуба вполне могли произойти.

Первую игру в Лейпциге "Манчестер" начал довольно уверенно, открыв счет на 27-й минуте. Хозяева ошиблись в обороне, Джек Грилиш перехватил мяч и отдал передачу на Рияда Мареза. Тот получил снаряд на линии штрафной и пробил точно в дальний угол. Спустя несколько минут гости могли увеличить преимущество: после розыгрыша углового Родри головой то ли наносил удар, то ли отдавал пас – Эрлинг Холланд на дальней штанге не сумел переправить мяч в ворота.

До перерыва "Сити" имел еще несколько неплохих шансов забить, но счет остался неизменным. Во втором тайме манкунианцы откровенно расслабились. На 53-й минуте защитник "Лейпцига" Беньямин Хенрикс головой опасно пробил по воротам – мяч пролетел над перекладиной. А через две минуты он же не воспользовался ошибкой "Сити" в обороне. После паса Доминика Собослаи Хенрикс мог реализовать выход один на один, но 39-й номер отправил мяч рядом со штангой.

На 70-й минуте "Лейпциг" все-таки добился своего и сравнял счет. Хозяева разыграли угловой, Марсель Хальстенберг навесил в штрафную, а Йошко Гвардиол вколотил мяч в сетку. За оставшееся время соперники больше не смогли забить. "Сити" уехал домой, оставив смешанные впечатления и подвешенную ситуацию в своем противостоянии с немецким клубом.

"Интер" – "Порту"

Второй матч четвертого игрового дня оставил еще более странные эмоции. "Порту" вышел из своей группы с первого места, но считался в противостоянии с "Интером" андердогом. Хотя бы потому, что португальцы сражались за выход в плей-офф с "Атлетико", "Байером" и "Брюгге", а итальянцы – с "Баварией", "Барселоной" и грозой ЦСКА чешской "Викторией Пльзень" (последняя, к слову, умудрилась забить в играх с испанским и немецким грандом целых пять голов).

На деле же домашняя встреча на "Сан-Сиро" оказалась куда более обоюдоострой и едва не обернулась в пользу "Порту". Правда, лучше начал "Интер": на 18-й минуте Хакан Чалханоглу с левого фланга неожиданно нанес удар в ближний угол – голкипер "Порту" Диогу Кошта разрядил ситуацию. А на 37-й вступать в игру пришлось уже вратарю "Интера" Андре Онане. Гости разыграли великолепную комбинацию, Марко Груич пробил с близкой дистанции – голкипер успел среагировать и парировал удар.

Не прошло и минуты, как "Интер" сам создал для соперника еще один опасный момент. Алессандро Бастони замешкался в обороне, позволил игроку "Порту" отобрать мяч и послать его в сторону ворот. К счастью для хозяев, Франческо Ачерби успел выбить снаряд с ленточки, а арбитр сигнализировал о нарушении правил в атаке. А под конец тайма все тот же Бастони уже сам мог открыть счет: после розыгрыша стандарта защитник нанес удар в ближний угол – в последний момент Кошта по-волейбольному переправил снаряд на угловой.

Второй тайм вышел не менее напряженным. На 52-й минуте "Интер" вновь мог выйти вперед. Николо Барелла получил длинную передачу от Милана Шкриньяра, пробил с острого угла – мяч проскакал рядом со штангой и ушел за лицевую. Тут же ответил "Порту". Гости разогнали шикарную контратаку, Мехди Тареми на скорости зарядил по воротам, но Онане спас "Интер".

Однако самый умопомрачительный момент у португальского клуба случился на 57-й минуте. Снова провалилась оборона хозяев, позволив не только организовать быструю атаку, но и оказаться в ситуации, где в штрафной находится пять игроков соперника при четырех обороняющихся футболистах. Зайду Сануси и Мехди Тареми буквально расстреляли ворота "Интера", но Онане чудом взял оба удара в упор от игроков "Порту".

Кто знает, как мог бы закончиться этот матч в другой ситуации, но на 78-й минуте гости оказались в меньшинстве: вторую желтую карточку за грубый фол получил Отавио. И уже на 86-й минуте "Интер" забил гол. После навеса с правого фланга в штрафную Ромелу Лукаку выпрыгнул и пробил головой в штангу. Защитники "Порту" не успели среагировать, в итоге первым на добивании оказался все тот же Лукаку, который без шансов для Кошты вколотил мяч в сетку.

Этот гол по итогу стал единственным в матче. Но "Порту" своей игрой неожиданно для многих заявил о реальном шансе пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам ответной встречи в Португалии.

