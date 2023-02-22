21 февраля состоялись матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Мадридский "Реал" в гостях разгромил "Ливерпуль", а "Наполи" на выезде разобрался с "Айнтрахтом". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает про итоги этих двух матчей.

"Ливерпуль" – "Реал Мадрид"

"Реал Мадрид" можно однозначно назвать самым невезучим и неудобным соперником для "Ливерпуля". За последнее десятилетие английский клуб встречался с испанским в Лиге чемпионов целых шесть раз (дважды – в финале), не сумев добиться победы ни в одном из этих матчей. Пожалуй, самой обидной стала прошлогодняя битва за титул в Париже, в которой "Реал" одержал верх, забив всего один мяч.

Главный тренер Юрген Клопп накануне новой встречи с мадридцами в 1/8 финала ЛЧ сказал, что не пересматривал тот финал (хотя должен был) вплоть до прошедшей недели, потому что "это настоящая пытка". Впрочем, вчерашний матч, судя по всему, Клопп будет пересматривать с еще меньшим желанием.

Матч на "Энфилде" начался для "Ливерпуля" просто великолепно. Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте: Мохаммед Салах с правого края штрафной отдал передачу на Дарвина Нуньеса, а уругваец красиво пяткой переправил мяч в сетку. На 14-й минуте мерсисайдцы удвоили преимущество. "Реал" допустил грубейшую ошибку в обороне: Дани Карвахаль, пытаясь опередить игрока "Ливерпуля", отдал неудобную передачу на Тибо Куртуа, голкипер "Реала" принялся подстраиваться под мяч, запутался в ногах и в итоге подарил снаряд Салаху, который тут же воспользовался этой оплошностью. Тем не менее до перерыва "Реал" сумел отыграться. На 21-й минуте Винисиус оказался с мячом на левом краю штрафной, пробил в дальний угол: без шансов для Алиссона Беккера.

А на 36-й минуте уже голкипер "Ливерпуля" привез сам себе. Джо Гомес отдал пас назад на Алиссона, тот по какой-то причине решил ударить низом и попал точно в набегавшего Винисиуса, от которого мяч черпачком залетел в ворота. Во втором тайме забивал уже исключительно "Реал". На 48-й минуте мадридцы реализовали стандарт: Лука Модрич навесил с левого фланга в штрафную, а Эдер Милитао головой вколотил мяч в сетку. На 55-й минуте открыл счет своим голам в Лиге чемпионов и обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема. Француз отыгрался с Родриго, нанес удар по воротам, и снаряд после рикошета от Джо Гомеса оказался в сетке. На 67-й минуте все тот же Бензема оформил дубль и установил итоговый счет в матче.

Хозяева потеряли мяч, Модрич и Винисиус разогнали контратаку, а французский нападающий в штрафной накрутил вратаря и защитников, спокойно послав снаряд в створ. Таким образом, "Реал" перед ответным матчем не то чтобы обеспечил себе максимально комфортное преимущество, а фактически решил вопросы по выходу в следующую стадию турнира. Попутно став первым клубом, который в еврокубках забил пять голов "Ливерпулю" на "Энфилде".

"Айнтрахт" – "Наполи"

В меру увлекательным, хотя и не таким богатым на голы, оказался параллельный матч между "Айнтрахтом" и "Наполи". Немцы попали в Лигу чемпионов впервые в своей истории: это произошло благодаря не менее исторической победе в Лиге Европы. И, несмотря на малый опыт, клубу из Франкфурта в дебютном розыгрыше ЛЧ удалось выйти в плей-офф, опередив на групповом этапе такие матерые клубы, как "Спортинг" и "Марсель". Однако в 1/8 финала в соперники "Айнтрахту", к большому сожалению для немецких болельщиков, попался "Наполи". Неаполитанцы проводят лучший свой сезон в XXI веке.

Клуб под руководством хорошо известного российским любителям футбола Лучано Спаллетти лидирует в итальянской Серии А, идя с отрывом в 15 очков от второго места. И все это не без помощи наконец-то раскрывшего свой потенциал Хвичи Кварацхелии, который еще недавно выступал за "Локомотив" и "Рубин".

В Лиге чемпионов "Наполи" также оказался в полном порядке, по итогам группового этапа обойдя "Ливерпуль", "Аякс" и "Глазго Рейнджерс". Поэтому в первом раунде плей-офф явным фаворитом итальяно-немецкого противостояния был именно "Наполи". Так оно вышло и на практике. В матче на арене "Вальдштадион" неаполитанцы доминировали по всем параметрам – как в проценте владения мячом, так и в количестве ударов по воротам. Правда, несмотря на обилие опасных эпизодов, до определенного момента с реализацией у "Наполи" были большие проблемы.

На 34-й минуте гости организовали шикарную контратаку, которая закончилась выстрелом Ирвинга Лосано в ближнюю штангу. Казалось, что момент заигран, но защитник "Айнтрахта" Аурелио Бута на линии штрафной срубил Виктора Осимхена, за что арбитр назначил пенальти. "Наполи" извлечь из этого пользу не сумел – Кевин Трапп парировал удар Хвичи с точки. Под конец первого тайма гостям все же удалось открыть счет. На 40-й минуте Лосано убежал по правому флангу, с края штрафной отдал пас в центр, а Осимхен замкнул эту передачу точным ударом в створ. Тут же после похожей комбинации нигериец мог оформить дубль, но на этот раз судьи зафиксировали положение вне игры.

Во втором тайме "Наполи" продолжил давить, вынуждая "Айнтрахт" ошибаться, что в конечном счете привело немецкий клуб к удалению. На 58-й минуте Рандаль Коло Муани грубо сыграл против Андре Замбо-Ангиссы, за что получил прямую красную карточку. Оставшись в меньшинстве, хозяева тут же пропустили. На 65-й минуте Кварацхелия, по сути, придумал второй гол, реабилитировавшись таким образом за незабитый пенальти: грузинский футболист великолепно отыгрался с Замбо-Ангиссой, развернулся с мячом в штрафной и отдал пас пяткой на Джованни Ди Лоренцо – тому оставалось лишь отправить снаряд точно в дальний угол. Счет мог быть и более крупным, но "Наполи" ограничился двумя забитыми мячами. Чего, однако, достаточно, чтобы по большому счету снять вопросы о том, кто из этой пары пройдет в четвертьфинал ЛЧ.