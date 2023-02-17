Суперничья. Как "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" устроили "пожар" в Лиге Европы

Испанская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед" 16 февраля сыграли вничью в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о первой игре самого жаркого противостояния плей-офф Лиги Европы.



В прежние времена "Манчестер Юнайтед" и "Барселона" были сильнейшими клубами Европы, а вывеску с названиями этих команд можно было увидеть в связке исключительно с одним турниром – Лигой чемпионов. Более того, еще в 2019-м году оба клуба сражались за полуфинал ЛЧ. В том розыгрыше "Барселона" оказалась сильнее, но в следующем раунде была разбита в умопомрачительной битве против "Ливерпуля".

Можно вспомнить и более далекие годы, когда "Юнайтед" и "Барса" друг против друга играли в финале Лиги чемпионов. Такое было аж два раза – в сезонах 2008/2009 и 2010/2011. В обоих финалах испанский клуб взял верх.

За это время положение дел в европейском футболе изменилось кардинальным образом. С тех пор "Юнайтед" больше ни разу не доходил даже до стадии полуфинала Лиги чемпионов. А реальные шансы взять Кубок ЛЧ были только у соседа "МЮ" – "Манчестер Сити".

"Барселона", справедливости ради, все же выиграла еще один титул ЛЧ в 2015 году. Однако после этого также отошла во второй эшелон возможных претендентов на кубок.

С уходом из команды Лионеля Месси надежды "Барселоны" на победу в ЛЧ стали таять еще стремительнее. Все это наложилось на финансовые проблемы. А на днях "сине-гранатовые" влипли в скандал с подозрениями на подкуп судей, который грозит им ни много ни мало исключением из Ла Лиги. Именно на таком информационном фоне "Барселона" принимала у себя дома "Юнайтед".

Первый тайм встречи на домашнем стадионе испанцев "Камп Ноу" вышел безголевым, но не безынтересным. Неплохие шансы забить имели Ваут Вегорст, Каземиро и Маркус Рэшфорд, но во всех трех ситуациях голкипер "Барсы" Марк-Андре тер Штеген выручил свою команду. Опасные моменты были и у "Барселоны", но большая часть из них не заставила вратаря англичан Давида де Хеа серьезно понервничать – если не считать удар Жорди Альбы с острого угла ближе к концу первого тайма.

После перерыва игра пошла совсем по-другому. "Барселона" стала чаще атаковать и открыла счет на 50-й минуте: Рафинья подал с углового на дальнюю штангу, а Маркос Алонсо оторвался от защитников и спокойно головой переправил мяч в сетку. Но радость хозяев была недолгой. Всего спустя две минуты Маркус Рэшфорд с правого фланга ворвался в штрафную и чудесным образом прошил ближний угол тер Штегена.



На 59-й минуте гости и вовсе вышли вперед. Рэшфорд на правом фланге снова накрутил защиту "Барселоны" и прострелил в центр. Мяч после нескольких рикошетов дошел до Жюля Кунде, игрок "сине-гранатовых" не успел среагировать и невольно переправил снаряд в собственные ворота.

Впрочем, увезти три очка с "Камп Ноу" манкунианцам было не суждено. На 76-й минуте Рафинья сделал длинный заброс в штрафную на Роберта Левандовского, но поляк в итоге лишь красиво отвлек внимание и пропустил мяч. А снаряд, так никого и не коснувшись, влетел в дальний угол.

Под конец матча темп не только не спал, но и вырос еще больше. "Барселоне", очевидно, было недостаточно ничьей в родных стенах и она жаждала вырвать победу в этой встрече. И это у испанского клуба почти получилось.

На 79-й минуте после зрячего заброса от тер Штегена Рафинья чуть не переиграл головой голкипера "Юнайтед" – де Хеа успел подстроиться и парировал удар. На 86-й минуте Ферран Торрес сделал заброс в штрафную, который закончился выстрелом в штангу. А на 89-й Ансу Фати зарядил с близкого расстояния –де Хеа снова спас "Манчестер Юнайтед". В конце второго тайма оборона гостей пылала, но подопечные Эрика тен Хага сумели выстоять.

Обе команды выдали безумный матч (или, вернее сказать, безумный тайм), соперники в равной степени могли победить. И совершенно точно никто не заслуживал проигрывать.

Поэтому ничья, возможно, даже более закономерный и справедливый результат, нежели победа какой-либо из команд. К тому же, благодаря такому исходу интереснее будет смотреть ответный матч на "Олд Траффорд", где и тем, и другим придется начинать все сначала.

И, вероятно, нас ждет не менее огненная битва.

