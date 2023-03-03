На разных полюсах. Что ждет московские клубы после рестарта РПЛ

3 марта матчами 18-го тура возобновится сезон в Российской Премьер-лиге, игры московских клубов пройдут в предстоящие выходные. Перед финальной частью первенства столичные команды можно найти как в верхней, так и нижней части турнирной таблицы. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, чего ждать от представителей Москвы на футбольном поле этой весной.

"Спартак" финиширует в тройке

Чемпионская гонка закончилась еще зимой, по сути, так и не начавшись: с большой долей вероятности победителем Премьер-лиги, как и в последние четыре года, станет петербургский "Зенит". Команда Сергея Семака за 13 матчей до конца сезона имеет отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя – московского "Спартака".

Можно было бы сказать, что это немного, и у красно-белых есть шанс. Но будем реалистами: чтобы сине-бело-голубые упустили чемпионский титул, должно случиться что-то экстраординарное. Как минимум, "Спартак" обязан резко прибавить в защите (пока у красно-белых 18 пропущенных против 7 у "Зенита"), а петербургский клуб – начать допускать серьезные осечки. Пока что поражение от "Ахмата" для них остается единственным подобным ляпом. И вряд ли до конца сезона сине-бело-голубые допустят больше двух-трех таких ошибок.

В то же время красно-белые достойны искренней похвалы. Удивительно это говорить, но впервые за долгие-долгие годы "Спартак" – одна из самых стабильных команд РПЛ. Клуб начал демонстрировать хороший футбол и давать результаты, в составе играет много молодых и талантливых игроков, как минимум треть из которых является воспитанниками.

И, наверное, самое главное: команду наконец-то не сотрясают скандалы, а тренерский вопрос даже не поднимается. Две недели назад руководство красно-белых даже как-то буднично продлило контракт с наставником команды Гильермо Абаскалем до лета 2025 года. Если "Спартак" продолжит в том же духе, нет сомнений, что клуб удержит место в тройке. Вопрос исключительно в том, дадут ли красно-белые шанс кому-либо обойти их в гонке за серебро или нет.

"Динамо" и ЦСКА окажутся в топ-5

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Два столичных гранда в начале сезона также претендовали на место в тройке лидеров. Но для борьбы с "Зенитом", "Спартаком" и неожиданно "Ростовом" текущих ресурсов оказалось мало.

Обе команды в прошлом году лишились ключевых иностранных футболистов, которые задавали настроение игре. В "Динамо" это были Себастьян Шиманьски и Никола Моро, в ЦСКА – Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Чидера Эджуке. Важно упомянуть Юсуфа Языджи, благодаря которому в прошлом сезоне армейцы не опустились ниже пятерки лидеров даже в самые кошмарные периоды.

Без уехавших иностранцев "Динамо" и ЦСКА пришлось перекраивать команды фактически заново. И они с этим в целом справились. Но в этом сезоне, по всей видимости, оба клуба все-таки останутся без медалей.

"Торпедо" вылетит, "Локомотив" – нет

Очень напряженная ситуация по традиции развернулась и в самом низу турнирной таблицы. Совершенно внезапно для многих за прописку в Российской Премьер-лиге стали бороться два столичных клуба – "Торпедо" и …"Локомотив", который еще два года назад занимал третье место. Сейчас же железнодорожники идут на той же позиции, но с конца.

В чем конкретная причина таких результатов, сказать сложно. Если попытаться объяснить в двух словах, получится примерно такая формула: все, что руководство "Локомотива" ранее могло сделать неправильно, оно выполнило. Сначала была авантюра с приглашением немецких специалистов во главе с Ральфом Рангником, потом невнятные тренеры и непонятные трансферы. По итогу 14-е место в турнирной таблице, абсолютно заслуженное и по игре.

Тем не менее "Локомотив" все-таки встал на путь исправления. В зимнее межсезонье красно-зеленые подписали талантливую молодежь в лице Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, также ряды железнодорожников пополнили опытные Артем Дзюба и Игорь Смольников. В такой комплектации "Локо" обязан сохранить место в РПЛ. То, что шансы есть, наглядно показал кубковый матч красно-зеленых против "Спартака".

Если говорить о "Торпедо", автозаводцы с начала сезона пытались наладить игру и найти способы закрепиться в Премьер-лиге. Но недавний уход президента клуба Ильи Геркуса показал, что команда так и не вышла из состояния перманентной турбулентности. И все, что ждет клуб, – смиренное падение вниз без какой бы то ни было надежды на спасение.

