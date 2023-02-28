Судейский вопрос. Как "Спартак" переиграл "Локо" в Кубке России

27 февраля "Спартак" обыграл "Локомотив" в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Поединок завершился со счетом 4:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему команды забили шесть голов, но героем матча все равно стал судья.



Первая встреча четвертьфинала Кубка России между "Спартаком" и "Локомотивом" выдалась тяжелой. Во-первых, неважные погодные условия (-11 градусов и жуткий ветер) сделали просмотр футбола на "РЖД Арене" для большинства болельщиков попросту невыносимым.

Во-вторых, из-за низких температур игра проходила чрезвычайно осторожно и на невысоких скоростях. Что в целом вызвало вопросы, стоило ли проводить кубковый матч в конце февраля.

В-третьих, первые два пункта сказались на реализации голевых моментов. По итогу за весь матч был забит всего один гол (если не считать мяч "Локомотива", который был отменен из-за офсайда), а "Спартак" пусть и получил минимальное преимущество перед ответной встречей, но по большому счету вопросы о своем будущем в кубке не решил.

Впрочем, чего не произошло в первой игре, с лихвой восполнилось во второй. Команды бодро начали матч, и уже на пятой минуте "Спартак" мог открыть счет: отличную контратаку организовали красно-белые, Михаил Игнатов после паса от Антона Зиньковского с правого фланга влетел в штрафную, накрутил защитника, пробил, но голкипер "Локо" Илья Лантратов парировал этот удар. Тут же ответили красно-зеленые: Сергей Пиняев получил мяч на левой краю штрафной, зарядил в дальний угол, но здесь уже вратарь "Спартака" Александр Максименко выручил свою команду.

Забили первыми все же хозяева поля. На 15-й минуте после целой череды атак с мячом оказался Роман Зобнин, отпасовал на Квинси Промеса, тот на Игнатова, а Михаил по красивой дуге отправил мяч точно в дальний угол.

"Локомотив" же моментально сравнял. На 17-й минуте железнодорожники разогнали отличную атаку, которая закончилась ударом Наира Тикнизяна – голкипер "Спартака" потащил мяч. Но на добивании снова оказались игроки красно-зеленых. Опять Тикнизян подобрал снаряд, но уже на левом фланге, прострелил, а Антон Миранчук удачно подставил ногу и с острого угла переправил мяч в сетку.

Еще до перерыва "Спартак" мог снова выйти вперед: на 40-й минуте гости провалились в обороне, Промес фактически убежал один на один, пробил по воротам – Лантратов отбил мяч в штангу. А через две минуты уже Миранчук вышел на рандеву с Максименко, но был сбит в штрафной Даниилом Хлусевичем. Здесь в игру впервые по-серьезному ворвался арбитр Сергей Иванов и его бригада. Рефери после подсказки видеоассистента назначать пенальти не стал.



В начале второго тайма уже "Локомотив" мог повести в счете. На 47-й минуте Максим Глушенков со стандарта навесил в штрафную, Артем Дзюба скинул на Станислава Магкеева, но тот головой отправил мяч выше ворот. А на 52-й минуте неплохо с правого края штрафной пробил Миранчук – вновь выручил Максименко.

Несмотря на то, что активнее были железнодорожники, второй гол забил именно хозяева. И снова не обошлось без спорных судейских решений. На 56-й минуте Игнатов на фланге с Тикнизяном во всех смыслах поучаствовал в единоборстве: полузащитник "Спартака" по-борцовски завалил футболиста "Локомотива" и отобрал мяч, но арбитр не увидел нарушения и позволил продолжить игру. Хавбек красно-белых отдал пас на Зобнина, а Роман ударом в дальний угол поразил ворота Лантратова. Сергей Иванов после личного видеопросмотра схватки Игнатова и Тикнизяна гол отменять не стал.

На 81-й минуте "Спартак" по большому счету поставил точку в матче. Квинси Промес ускорился по левому флангу, сместился и пробил. Лантратов парировал, но тут же на добивании возник Кристофер Мартинс Перейра, который ткнул мяч буквально в пустые ворота. Однако, несмотря на очевидно грустное положение вещей, красно-зеленые и не думали сдаваться. Спустя две минуты железнодорожники отыграли один гол: Миранчук зарядил из-за пределов штрафной и попал под самую штангу, оформив таким образом дубль.

Последний гол в матче, впрочем, все равно забил "Спартак". Уже в компенсированное время Сергей Иванов дважды поставил пенальти в ворота "Локо". Первый одиннадцатиметровый от Промеса Лантратов взял без проблем. Через несколько минут рефери снова увидел повод для пенальти. Но и второй удар с точки голкипер "Локо" сумел отразить. Однако судья попросил перебить одиннадцатиметровый – Лантратов заступил за линию раньше времени. С третьей попытки Промес все-таки смог переиграть вратаря железнодорожников.

"Спартак" по сумме двух матчей обыграл "Локомотив" со счетом 5:2 и прошел в полуфинал Кубка России. Красно-зеленые же продолжат борьбу в турнире через Путь регионов. И кто знает, может быть, еще возьмут у "Спартака" реванш.

