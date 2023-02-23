Морозное дерби. Как "Спартак" обыграл "Локомотив" в четвертьфинале Кубка России

Московский "Спартак" 22 февраля обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России по футболу. Единственный гол за красно-белых забил Данил Пруцев. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошло столичное дерби.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский футбол вернулся с каникул матчами Кубка России. Четвертьфинал турнира начался с матча "Ростова" и "Урала", который закончился боевой ничьей 1:1. Следом за ним предстояла игра "Локомотива" и "Спартака" – пожалуй, главное противостояние текущей стадии Кубка России. Однако если погодные условия во время встречи в Ростове-на-Дону были приемлемыми и даже почти комфортными (днем отметка термометра колебалась около нуля), то в Москве матч мог попросту не состояться.

Согласно регламенту, при температуре ниже 15 градусов команды имеют право отказаться от проведения встречи. Финальный замер перед столичным дерби все-таки не дотянул до этой цифры – термометр показал -11.

Игра на "РЖД Арене" получилась ровно такой, какой она могла стать при подобной погоде: осторожной и небыстрой, чтобы хоть как-то снизить риск получения травмы, и не слишком богатой на голы. При этом нельзя сказать, что опасных моментов не было. Их обе команды создали более чем достаточно – как благодаря красивым атакам, так и из-за кошмарных ошибок соперника в обороне. Но вот реализация определенно подкачала.

"Спартак" мог открыть счет уже на шестой минуте. Защитники "Локо" допустили непростительную ошибку, позволив нападающему красно-белых Павлу Мелешину выйти один на один с голкипером Ильей Лантратовым. К счастью для железнодорожников, форвард "Спартака" сыграл не слишком удачно, а вратарь красно-зеленых хладнокровно нейтрализовал опасность.

На 16-й минуте "Спартак" все-таки повел. Снова ошибся в обороне "Локомотив", Роман Зобнин оказался с мячом на левом фланге, отдал пас в центр, Руслан Литвинов пяткой переправил снаряд Данилу Пруцеву, а тот качнул двух защитников и зарядил точно в дальний угол – без шансов для Лантратова.

До перерыва команды больше ничего интересного не создали, зато во втором тайме игра изрядно оживилась. "Локомотив" прибавил в атаке и, наконец, на 69-й минуте организовал свой первый по-настоящему опасный момент в матче. После розыгрыша углового новичок железнодорожников Артем Дзюба (для него этот матч стал официальным дебютом в стане красно-зеленых) пробил головой по воротам – снаряд угодил в штангу и отскочил прямо в руки вратарю "Спартака" Александру Максименко.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

На 76-й минуте "Локомотив" запорол еще один железобетонный шанс. Дмитрий Баринов разогнал контратаку, хотел отдать передачу на Максима Глушенкова – капитан "Спартака" Георгий Джикия прервал этот пас, вместе с тем подарив мяч Дзюбе. Казалось, седьмой номер "Локо" оказался в убойной позиции и мог решить эпизод, но удар Артема пришелся сильно выше цели.

Впрочем, спустя пару минут "Локомотив" все-таки забил. Не совсем умело Глушенков разыграл угловой, но тут же подобрал мяч и послал его в штрафную. Станислав Магкеев смог оторваться от защитника и переправил снаряд в сетку. Однако радовались железнодорожники недолго – после видеопросмотра судья отменил взятие ворот. Все из-за того, что Франсуа Камано, который в определенной степени повлиял на успех эпизода, находился в положении вне игры.

В конце встречи уже "Спартак" мог удвоить счет. На 93-й минуте Томаш Тавареш с правого фланга на средней высоте послал мяч в штрафную, снаряд проскочил мимо двух защитников "Локо" и оказался у Квинси Промеса. Но нападающий красно-белых воспользоваться таким подарком не сумел, и с пяти метров отправил мяч в сторону трибун.

Встреча в конечном счете так и ограничилась одним забитым голом. И несмотря на то, что "Спартак" обеспечил себе небольшое преимущество перед ответной игрой в Кубке, вопросы по исходу этого противостояния остаются открытыми. Сможет ли "Локомотив" исправить ситуацию и навязать красно-белым реальную борьбу за выход в следующую стадию турнира, узнаем через неделю.

