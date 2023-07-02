Более 200 тысяч москвичей посетили "Лужники" в праздник столетия столичного спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 200 тысяч москвичей пришли отпраздновать праздник столетия московского спорта в олимпийский комплекс "Лужники". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По случаю праздника на стадионе установили 100 колец для стритбола, 100 настольных столов для тенниса и интерактивные фотозоны с хроникой спортивной истории города.

Гости могли посетить десятки открытых площадок, где можно было проявить физическую активность. В то же время на главной сцене в течение шести часов выступали артисты.

Профессиональные спортсмены и спортивные блогеры проводили бесплатные тренировки для всех желающих. Так, на Большой спортивной арене прошла открытая тренировка соосновательницы сети фитнес-студий спортивного блогера Самиры Мустафаевой. Поучаствовать в тренировки пришли две тысячи человек.

Также около 800 человек собрали тренировки по сайклингу. Участники крутили педали под танцевальную музыку, одновременно получая и полезную нагрузку, и заряд хорошего настроения.

Кроме того, профессионалы попробовали себя в другом амплуа. Например, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вышла на фехтовальную дорожку против двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Карины Азнавурян.

На протяжении всей второй половины дня проходил музыкальный марафон, в котором приняли участие более 30 тысяч зрителей.

Празднование дня столетия московского спорта состоялось 1 июля на стадионе "Лужники". Территорию комплекса разделили на тематические зоны.

Среди них такие, как шахматы, стритбол, настольный теннис, экстремальные виды спорта, городские виды спорта, футбольный турнир среди блогеров, фестиваль фигурного катания на Малой спортивной арене, стантрайдинг, брейк-данс, пейнтбол и лазертаг, регби и стретчинг, мини-футбол, сайклинг, легкая атлетика, воркаут, паркур и трикинг, фехтование, фитнес и кинопоказ на БСА.

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