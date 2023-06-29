Проект "Спортивные выходные" признали лучшей программой по популяризации ЗОЖ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проект "Спортивные выходные" победил в ежегодной премии "Спорт и Россия" в номинации "Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения Москвы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Проект был создан городским департаментом спорта и центрами госуслуг и является одним из самых популярных в столице. После "Спортивных выходных" люди начинают вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, достигать целей, на занятиях многие находят единомышленников, заверила заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг "Мои документы" Кристина Сиротинина.

"Для нас победа <...> – показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Ждем всех желающих на тренировки", – добавила она.

На портале отметили, что летом тренировки проводят на свежем воздухе на 26 площадках. Так, заняться спортом можно в южном ландшафтном парке на территории "Острова Мечты", на крыше Южного речного вокзала, в парке 50-летия Октября, на причале "Лужники-Центральный", в "Хлебозаводе № 9" и саду Технопарка в инновационном центре "Сколково", других местах.

Добавляется, что для любителей домашних занятий спортом в телеграм-канале проекта по будням в 07:00 транслируют тренировки. Также организаторы приглашают присоединиться к медитациям и спортивным мастер-классам. Все эфиры сохраняют, чтобы желающие могли пересмотреть их в любое время.

В сообщении уточнили, что все тренировки бесплатные, проводят их профессиональные тренеры. Узнать их график можно на сайте "Спортивных выходных" и центрах госуслуг.

Ранее сообщалось, что 1 июля в столичном олимпийском комплексе "Лужники" пройдет праздник, посвященный 100-летию Московского спорта. По словам Сергея Собянина, мероприятие будет состоять из более чем 20 тематических площадок.

До этого в Москве начался новый сезон проекта бесплатных тренировок "Мой спортивный район". Их организуют во всех районах, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Для москвичей работают 44 площадки для бесплатных тренировок.

В столице стартовал летний сезон проекта "Спортивные выходные"