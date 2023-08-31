Роналду установил рекорд по числу голов в национальных лигах

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Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб "Аль-Наср", стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола по голам в национальных лигах. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Так, после дубля в матче против "Аль-Шабаба" 29 августа в активе Роналду 517 мячей в национальных чемпионатах. Таким образом португалец обошел австрийского футболиста Йозефа Бицана и венгерского форварда Ференца Пушкаша (по 515 голов).

Аргентинский футболист Лионель Месси на сегодняшний день имеет 496 мячей в активе.

Ранее сообщалось, что нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен повторил рекорд "Формулы-1" по победам в гонках подряд, став победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" – Гран-при Нидерландов.

До этого футболисты английского "Манчестер Сити" обыграли испанский клуб "Севилья" в матче за Суперкубок УЕФА. Этот английский клуб впервые в истории стал обладателем данного кубка.

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