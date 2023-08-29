FIFA намерена отстранить на 15 лет главу RFEF Рубиалеса из-за поцелуя с футболисткой

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В Международной федерации футбола (FIFA) планируют на 15 лет отстранить президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса из-за поцелуя с футболисткой Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Daily Mail.

Уточняется, что пока главу RFEF временно отстранили от должности и любой работы в области футбола на 90 дней. Поддержали Эрмосо более 50 футболисток Испании, которые объявили, что не будут выступать за национальную команду, пока Рубиалес не покинет свой пост.

Инцидент произошел 20 августа, когда женская сборная Испании обыграла команду из Англии со счетом 1:0. После этого во время церемонии вручения золотых медалей Рубиалес, награждая Эрмосо, поцеловал спортсменку в губы.

Действие президента RFEF, по информации испанского издания Relevo, спровоцировало волну критики со стороны СМИ и активистов, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от Рубиалеса официальных извинений. После этого Эрмосо заявила, что инцидент является проявлением дружбы, и попросила не зацикливаться на нем, а Рубиалес извинился и признал, что был не прав.

25 августа Рубиалес на пресс-конференции заявил, что не собирается уходить со своего поста. Международная федерация футбола (FIFA), в свою очередь, начала дисциплинарное расследование в отношении главы RFEF.

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