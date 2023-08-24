FIFA начала расследование поцелуя главы RFEF Рубиалеса и испанской футболистки Эрмосо

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Международная федерация футбола (FIFA) начала дисциплинарное расследование в отношении президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, который поцеловал в губы капитана женской сборной Испании Хенивер Эрмосо. Об этом рассказала пресс-служба организации.

Инцидент произошел 20 августа, когда женская сборная Испании выиграла команду из Англии со счетом 1:0. После этого во время церемонии вручения золотых медалей Рубиалес, награждая Эрмосо, поцеловал спортсменку в губы.

По информации FIFA, любая дополнительная информация о расследовании будет предоставлена после вынесения окончательного вердикта по делу.

"FIFA подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любые действия, противоречащие этому", – сказано в сообщении организации.

Действие президента RFEF, по информации испанского издания Relevo, спровоцировало волну критики со стороны СМИ и активистов, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от Рубиалеса официальных извинений. После этого Эрмосо заявила, что инцидент является проявлением дружбы и попросила не зацикливаться на нем, а Рубиалес извинился и признал, что был не прав.

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