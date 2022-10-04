Африканская футболистка ЦСКА рассказала о расизме в России

Фото: TACC/Александр Щербак
Нигерийская футболистка ЦСКА Франциска Ордега рассказала о случае расизма, с которым она столкнулась в России, передает "Лента.ру".
По словам женщины, в прошлом году таксист отказался везти и обозвал нецензурным словом их со знакомой из США, потому что они темнокожие. Спортсменка подчеркнула, что это единственный негативный случай, связанный с дискриминацией по цвету кожи, который она может вспомнить за время жизни в России.
Ордега также отметила, что в футбольном клубе ее встретили очень хорошо и на улицах с расизмом она не сталкивалась. По ее мнению, ни один человек не рождается расистом – все зависит от воспитания.
Спортсменка призналась, что до приезда в Россию считала эту страну расистской, в этом также был уверен ее отец, который выступал против ее поездки.
Ордега играет в ЦСКА с 2021 года, а впервые приехала в РФ в 2012 году, подписав контракт с химкинской "Россиянкой". Она также выступает за сборную Нигерии, в составе которой неоднократно выигрывала чемпионат Африки.
Ранее Владимир Путин заявил, что русофобия со стороны западных стран является настоящим расизмом. Президент напомнил Западу, что он начал свою колониальную политику еще в период Средневековья, а затем последовала мировая работорговля, геноцид индейских племен в Америке, разграбление Индии, Африки, войны Англии и Франции против Китая, в результате которых последний был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом.
По словам главы государства, западные страны так и остались по своей сути колониальными, однако Россия такой порядок не примет. Президент отметил готовность новых лживых ярлыков для России со стороны стран Запада, подчеркнув, что в этом нет ничего нового.
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