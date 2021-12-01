Женская сборная Англии по футболу одержала самую крупную победу в своей истории

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Футболистки команды Англии крупно обыграли сборную Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года.
Игра прошла на стадионе в Донкастере. Встреча завершилась со счетом 20:0 в пользу англичанок.
Таким образом, женская сборная Англии одержала самую крупную победу в своей истории.
Первая игра группы D между этими соперниками также завершилась крупной победой англичанок. Матч 26 октября окончился со счетом 10:0.
После шести туров сборная Англии имеет в своем активе 18 очков. Команда забила 53 мяча и ни разу не пропустила.
Ранее футболисты мужской сборной Англии крупно обыграли команду Сан-Марино в заключительном мачте отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.
Игра прошла на стадионе в Сан-Марино. Встреча завершилась победой англичан со счетом 10:0.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: