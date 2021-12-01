Женская сборная Англии по футболу одержала самую крупную победу в своей истории

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Футболистки команды Англии крупно обыграли сборную Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года.

Игра прошла на стадионе в Донкастере. Встреча завершилась со счетом 20:0 в пользу англичанок.

Таким образом, женская сборная Англии одержала самую крупную победу в своей истории.

Первая игра группы D между этими соперниками также завершилась крупной победой англичанок. Матч 26 октября окончился со счетом 10:0.

После шести туров сборная Англии имеет в своем активе 18 очков. Команда забила 53 мяча и ни разу не пропустила.

Ранее футболисты мужской сборной Англии крупно обыграли команду Сан-Марино в заключительном мачте отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Игра прошла на стадионе в Сан-Марино. Встреча завершилась победой англичан со счетом 10:0.