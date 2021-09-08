Сборная Нидерландов по футболу разгромила команду Турции со счетом 6:1

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Сборная Нидерландов по футболу крупно обыграла команду Турции.

Матч прошел в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу голландцев.

Известно, что с 44-й минуты сборная Турции осталась в меньшинстве. С поля был удален защитник Чаглара Сеюнджю.

В составе команды Нидерландов три мяча забил Мемфис Депай (16-я минута, 38-я – пенальти, 54-я минута). Голами также отметились Дави Классен (1), Гус Тил (80) и Дониэлл Мален (90).

Единственный гол за сборную Турции на 92-й минуте забил Дженгиз Юндер.

В других встречах группы G сборная Норвегии разгромила Гибралтар со счетом 5:1, а Черногория и Латвия сыграли вничью – 0:0.

Таким образом, Нидерланды и Норвегия лидируют в турнирной таблице (13 баллов), однако голландцы имеют лучшую разницу мячей. На третьем месте идет сборная Турции – 11 очков, на четвертом – Черногория (8). Пятое место группы занимает Латвия (5), шестое – Гибралтар (0).

Ранее сборная России по футболу победила команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира 2022 года.

Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Игра завершилась со счетом 2:0.