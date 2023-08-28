Прокуратура начала проверку из-за поцелуя главы RFEF Рубиалеса с футболисткой Испании

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Испанская прокуратура начала предварительное расследование по делу о вероятном сексуальном насилии со стороны президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Об этом говорится на сайте агентства AFP.

"Прокуратура будет расследовать факты, которые могут представлять собой преступление сексуального насилия", – сказано в сообщении.

Инцидент произошел 20 августа, когда женская сборная Испании выиграла команду из Англии со счетом 1:0. После этого во время церемонии вручения золотых медалей Рубиалес, награждая Дженнифер Эрмосо, поцеловал спортсменку в губы.

Действие президента RFEF, по информации испанского издания Relevo, спровоцировало волну критики со стороны СМИ и активистов, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от Рубиалеса официальных извинений. После этого Эрмосо заявила, что инцидент является проявлением дружбы, и попросила не зацикливаться на нем, а Рубиалес извинился и признал, что был не прав.

25 августа Рубиалес на пресс-конференции заявил, что не собирается уходить со своего поста. Международная федерация футбола (FIFA), в свою очередь, начала дисциплинарное расследование в отношении главы RFEF.

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