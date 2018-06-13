Лопетеги покинул пост главного тренера сборной Испании за день до старта ЧМ-2018

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Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу, сообщает ТАСС.

Как рассказал президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес, тренер подписал контракт на три года с мадридским "Реалом".

"Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общепринятые формы поведения", – сказал Рубиалес.

По его словам, проблема в том, что все дела с "Реалом" велись в обход Федерации футбола Испании, а это нельзя оставлять без внимания.

Предполагалось, что 51-летний Лопетеги прибудет в расположение клуба после чемпионата мира в России.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Столичные стадионы "Лужники" и "Спартак" примут 12 игр, всего же мероприятие пройдет в 11 городах страны.