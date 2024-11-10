Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал покинул пост

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Португалец Томаш Амарал ушел с поста спортивного директора московского "Спартака". Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

Как отмечается в заявлении, контракт расторгнут по соглашению сторон.

"Мы благодарим Томаша за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.

Амарал был назначен на пост спортивного директора 22 декабря 2023 года.

Между тем в расширенный состав сборной России по футболу, которая сыграет в ноябре товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии, вошли вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник "Монако" Александр Головин. За сборную также сыграют полузащитники Антон Миранчук ("Сьон", Швейцария) и нападающий Федор Чалов (ПАОК, Греция).