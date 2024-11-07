Алексей Миранчук вошел в сборную России на товарищеские матчи в ноябре

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Полузащитник Алексей Миранчук вошел в состав сборной России по футболу на товарищеские матчи в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

В РФС отметили, что спортсмена впервые вызвали в сборную после его перехода в американский клуб "Атланта" в июле. При этом он пропустил сборы национальной команды в сентябре и октябре.

В ноябре сборная России встретится с командами Брунея и Сирии. Игры состоятся 15 и 19 ноября в Краснодаре и Волгограде.

Кроме того, в расширенный состав сборной России по футболу вошли вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник "Монако" Александр Головин. За сборную также сыграют полузащитники Антон Миранчук ("Сьон", Швейцария) и нападающий Федор Чалов (ПАОК, Греция).

Ранее бразильского защитника московского футбольного клуба ЦСКА Виллиана Рошу дисквалифицировали на три матча Российской Премьер-лиги. Такое решение было принято из-за агрессивного поведения футболиста в отношении соперника и официального лица матча. Тем не менее Роша может оспорить дисквалификацию.

