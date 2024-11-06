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Экс-капитан сборной России по футболу, бывший игрок петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин заявил, что относится к женскому футболу негативно, сообщает Pravda.Ru.

Спортсмен отметил, что своих детей никогда не принуждал увлекаться футболом. Однако если сын Артем вовсе не интересуется этим видом спорта, то дочь Яна "что-то пинала", отметил Аршавин.

Еще один сын Аршавина Арсений играет в московском "Спартаке" уже четыре года. Он демонстрирует достижения на детских соревнованиях. При этом, по словам Аршавина, даже если сын ничего не добьется, ничего страшного не произойдет.

Между тем 19 ноября в Волгограде состоится товарищеский матч между сборными Сирии и России. В расширенный состав российской команды вошли 39 футболистов, среди которых оказались вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник "Монако" Александр Головин, а также полузащитники Антон Миранчук ("Сьон", Швейцария), Алексей Миранчук ("Атланта", MLS) и нападающий Федор Чалов (ПАОК, Греция).