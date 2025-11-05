Процесс предоставления соцпомощи малоимущим могут упростить в России

Фото: depositphotos/zaktatyana

В России предлагают упростить процесс предоставления социальной помощи малоимущим гражданам. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект внесла в Госдуму фракция "Справедливая Россия – За правду". Инициатива принадлежит лидеру фракции Сергею Миронову и главе комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яне Лантратовой.

"Предлагаю автоматически (беззаявительно) продлевать социальные выплаты малоимущим семьям и одиноким гражданам, если у органов соцзащиты нет данных об улучшении их материального положения", – уточнил Миронов.

Депутат отметил, что пропуск срока подачи заявления может быть связан болезнью, а не с улучшением материального положения. По его мнению, нынешнее положение дел нарушает права россиян, а также делает неэффективной систему социальной защиты страны.

При этом органы соцзащиты смогут продолжать запрашивать документы о финансовом положении семьи при необходимости.

Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" предложили полностью компенсировать стоимость лекарств пенсионерам, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Поправки предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья". В документе указано, что 80% дохода люди старше 70 лет тратят на медицину и лекарства.

