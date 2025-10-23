"Известия": семьи с доходом до 1,5 прожиточного минимума смогут получать пособие

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Семьи, чей доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума, смогут получать ежемесячное пособие на ребенка. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 23 октября, сообщает газета "Известия".

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Справедливая Россия – за правду". Для финансирования идеи парламентарии предложили использовать прогрессивную шкалу НДФЛ для состоятельных граждан, увеличить налоги для игрового бизнеса и ввести налог на сверхприбыль банков.

"Повышение планки нуждаемости с 1 до 1,5 прожиточного минимума позволит значительно расширить категорию получателей этих мер социальной поддержки", – пояснил председатель партии Сергей Миронов.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева подчеркнула, что инициатива может быть реализуема только при наличии средств.

"Внесение бюджета предваряла очень серьезная работа. <...> Все социальные обязательства, уже принятые, заложены в него с учетом индексации. Поэтому идеи, которые не просчитаны, вряд ли получат одобрение", – отметила чиновник.

Фракция "Справедливая Россия – За правду" ранее предложила еще одну идею, заключающуюся в компенсации семьям с детьми затрат на аренду жилья. По мнению парламентариев, после рождения первого ребенка государство могло бы оплачивать 50% стоимости жилья, после рождения второго – 75%, третьего – полностью взять на себя оплату съемного жилого помещения.

Также депутаты предложили снизить ставки по льготной ипотеке до 3% для семей с двумя детьми и до 2% – для многодетных, а семьям с тремя детьми до 35 лет предоставить беспроцентные ссуды.