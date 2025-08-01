Депутат Иванов: пособие на погребение может получить оплативший похороны

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Пособие на погребение может получить любой оплативший похороны человек, независимо от степени родства с покойным. Об этом рассказал член Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов, сообщает RT.

Пособие регулируется законом "О погребении и похоронном деле". Сумма выплаты в 2025 году составляет 9 165 рублей. В некоторых регионах, включая Москву, есть дополнительные доплаты, отметил депутат. Например, могут вернуть часть средств, которые были потрачены на приобретение памятника.

Парламентарий подчеркнул, что для разных категорий граждан порядок предоставления выплаты может отличаться. По его словам, родственники военнослужащих или участников Великой Отечественной войны могут рассчитывать на более существенную компенсацию.

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в Соцфонд или подать заявление через "Госуслуги". Документы рассмотрят и начислят компенсацию в течение двух рабочих дней.

Иванов призвал внимательно изучать свои права и не стесняться обращаться за консультацией в государственные органы или общественные организации.

Ранее в России увеличили сумму семейной выплаты. Теперь в зависимости от количества детей ее размер будет составлять от 56 до 189 тысяч рублей. Законопроект уже принят и вступит в силу с будущего года.