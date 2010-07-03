В Госдуме предложили оснастить вытрезвители полицейскими пунктами

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В медицинских вытрезвителях могут создать опорные пункты полиции. С таким предложением выступил член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный, как передает Агентство "Москва".

"Мы все-таки настаиваем, чтобы полиция отделывалась не просто доставкой и передачей. Мы хотим, чтобы в медицинских учреждениях был некий полицейский корпус. Очень часто пьяные люди неадекватные, часть из них склонна к агрессивным действиям", – заявил депутат.

Он подчеркнул, что применять силу к неадекватным гражданам по закону могут только полицейские.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о создании медицинских вытрезвителей в регионах. Право оказывать помощь лицам в состоянии опьянения передадут органам государственной власти. Пьяных граждан будут передавать в вытрезвители, организованные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.

Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн и Василий Пискарев, члены Совета Федерации Валерий Рязанский и Игорь Каграманян.