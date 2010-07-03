Онищенко прокомментировал попадание РФ в рейтинг пьющих стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Позитивная тенденция есть: люди стали "трезво" относиться к своему здоровью. Так прокомментировал Москве 24 попадание России на седьмое место в рейтинг самых "пьющих" стран первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"Безусловно, надо отметить некую позитивную тенденцию, но темпы ее роста должны быть более высокие. И виноваты в этом мы, медицинские работники. Плохо агитируем, плохо воспитываем", – говорит он.

Чтобы улучшить ситуацию, по мнению депутата, стоит ограничить территориальную доступность и ужесточить ценовую политику в отношении алкоголя.





Геннадий Онищенко первый зампред комитета по образованию и науке Нужно сокращать доступность алкоголя. Я считаю, что нам нужно повышать возраст до 21 года (сейчас алкоголь продают с 18 лет. – Прим. ред.). Повысить цену на алкоголь, не на каждом углу должен быть ларек. Не нужно рекламировать алкоголь. Прекратить инсинуации с требованием вернуть алкоголь на стадионы.

Ранее стало известно, что Россия вошла в десятку самых "пьющих" стран мира, согласно результатам исследования Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".

Было рассчитано, что в России за год потребляют в среднем 11,1 литра алкоголя. В рейтинг страна попала под седьмой позицией, при этом график изменений показателя указывает, что с 2007 года потребление значительно снизилось. Ранее Россия опережала многие страны.

Возглавила рейтинг стран с высоким потреблением алкоголя на душу населения Литва. Здесь за год в среднем выпивают до 12,3 литра алкоголя. В тройку по этому показателю также вошли Австрия и Франция – 11,8 и 11,7 литра соответственно.

Наименьшее потребление исследователи зафиксировали в таких странах, как Индонезия (0,3 литра), Турция (1,4 литра) и Израиль (2,6 литра). Примечательно, что почти во всех странах, на примере которых производились наблюдения, отмечается снижение объемов выпитого алкоголя с 2007 по 2017 год.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя. Административное взыскание для граждан составит от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.



Соболева Илона