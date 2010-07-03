Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя

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Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за производство порошковой спиртосодержащей продукции и торговлю ею. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции будет налагаться административный штраф на граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Полномочиями по рассмотрению таких дел наделяются Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование, а также судьи арбитражных судов. Документ подготовлен в связи с принятием закона, устанавливающего запрет на производство и оборот порошкового алкоголя.

Под порошкообразной спиртосодержащей продукции понимается пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт. Такая продукция признана потенциально опасной для здоровья человека.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление спиртных напитков дарит временное чувство эйфории, однако потом неизбежно наступает стадия интоксикации и обезвоживания. Эти симптомы ухудшают самочувствие человека.