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Общество

07:28

Более 27 тыс человек обратились на "горячую линию" Роспотребнадзора по профилактике ВИЧ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Роспотребнадзора дали более 27 тысяч консультаций во время Всероссийской "горячей линии" по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, которая проходила с 25 ноября по 1 декабря, передает пресс-служба ведомства.

"В этом году в период с 25 ноября по 1 декабря специалистами Роспотребнадзора в различных регионах было организовано консультирование граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в период подготовки к проведению "горячих линий" специалисты провели 4 тысячи 73 тематических семинара, 10 тысяч 756 лекций о профилактике ВИЧ-инфекции. Также было опубликовано более 900 тысяч памяток, а также 2 тысячи 494 публикаций в СМИ.

Ранее сообщалось, что согласно данным Роспотребнадзора, в стране проживает более миллиона человек с ВИЧ. Только за полгода это число увеличилось на 47 тысяч. Отмечается, что наибольшее количество инфицированных мужчин представлено возрастной группой в 30–40 лет, женщин – 30–35 лет. Вирус распространяется чаще всего посредством интимных отношений.

Благодаря профилактике в столице удалось снизить показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией. За последнее время случаи заражения упали на 9%.

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