Роспотребнадзор откроет "горячую линию" по вопросам качества детских товаров

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека анонсировала открытие традиционной "горячей линии". Она будет посвящена вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков.

"Со 2 декабря по 20 декабря специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) ответят на вопросы всех желающих по вопросам качества и безопасности детских товаров, дадут рекомендации, как правильно выбрать новогодний подарок", – информирует пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что сотрудники Роспотребнадзора ответят на вопросы потребителей о качестве и безопасности детских товаров: одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок. Кроме того, специалисты готовы рассказать о действующих нормативных требований к любой категории товаров или услуг.

Отмечается, что Единый консультационный центр будет работать круглосуточно. В зависимости от специфичности вопроса звонок может быть перенаправлен в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Специалисты этих ведомств будут проводить консультации в соответствии с режимом работы: по будням с 8:30 до 17:15, по пятницам – с 8:30 до 16:00.

Ранее Роспотребнадзор напомнил об основных путях заражения ВИЧ. За 10 месяцев в стране было зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболеваний.