Полицейские в Москве задержали угонщика тягача, устроившего ДТП

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники полиции задержали мужчину, который угнал тягач и попал на нем в аварию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

"Установлено, что злоумышленник камнем разбил лобовое стекло автомобиля, влез в кабину, завел двигатель и попытался уехать, однако, не справившись с управлением, совершил ДТП, после чего скрылся с места происшествия", – сообщили в ведомстве.

Угонщика задержали на Южнобутовской улице после обращения владельца тягача. Ущерб от действий злоумышленника составил около 600 тысяч рублей.

Против задержанного мужчины возбудили уголовное дело о попытке угона транспортного средства. Он находится под подпиской о невыезде.

В начале апреля компания "АльфаСтрахование" назвала самые угоняемые автомобили в Москве. Список возглавила Toyota Camry, помимо нее в топ-4 вошли еще две машины японского производителя.

