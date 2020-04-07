Названы самые угоняемые машины в Москве

Фото: depositphotos/huettenhoelscher

Самой угоняемой машиной в Москве стала Toyota Camry. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании "АльфаСтрахование".

На втором месте по угоняемости в столичном регионе находится автомобиль Lexus LX. Третью и четвертую позиции в списке заняли Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado.

Пятерку лидеров по популярности у угонщиков замкнул автомобиль Toyota RAV4. Кроме того, повышенным интересом у злоумышленников пользуются Hyundai Santa FE, Lexus NX, KIA Rio, Lexus RX и BMW 5-series.

Эксперты страховой компании напомнили, что у жилых домов чаще всего угоняют автомобили в ночное время, а у торговых центров – в дневное. Наиболее распространенным способом угона автомобилей специалисты называют взлом замков дверей.

Ранее сообщалось, что самой популярной по продажам за рубежом машиной российской сборки является кроссовер Skoda Kodiaq. В прошлом году за пределы Евразийского экономического союза было поставлено 10 тысяч таких автомобилей.

На втором месте расположилась LADA 4X4 с результатом 8 тысяч машин. В пятерку также вошли LADA Vesta (5,9 тысячи) и LADA XRAY (1,5 тысячи), а также Volkswagen Polo (1,4 тысячи).

